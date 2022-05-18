МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро. Об этом РБК рассказали два источника на финансовом рынке.

Сообщается, что Deutsche Bank в середине марта 2022 года прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля. По факту счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля, сказал один из собеседников РБК. Он добавил, что решение коснулось многих крупных кредитных организаций.

Второй источник подтвердил, что Deutsche Bank еще в марте закрыл счета неподсанкционным банкам.

"Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций", — отметил он, добавив, что если число операций у банка растет, то Deutsche Bank закрывает счет.