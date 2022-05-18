МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сделки по консолидации ВТБ, "Открытия" и РНКБ будут закрыты в этом году, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Минфин готовит предложения по либерализации оборота алмазов и бриллиантов

"В этой ситуации немного проще с РНКБ, там требуется просто указ. Немножко сложнее с "Открытием", потому что там требуется выработка механизма финансового взаимодействия с Центральным банком. Эти вопросы сейчас обсуждаются. В любом случае, я исхожу из того, что в этом году все эти сделки будут закрыты", — заявил он.

В апреле "Коммерсант" сообщил, что глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации — "Открытие" и РНКБ. В конце месяца ЦБ РФ поддержал предложение о консолидации банков.