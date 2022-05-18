НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ АКТИВОВ СБЕРБАНКА НА УКРАИНЕ — ГРАБЕЖ, ЭТО РЕШЕНИЕ АНТИКОНСТИТУЦИОННО — МИД РФ
https://1prime.ru/banks/20220518/836926037.html
Газовый вентиль
ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России
Битва санкций
США попросили заклятого врага сыграть партию против России
Глобальный энергокризис
Стоимость бензина в США продолжает обновлять рекорды
Курсы валют
Рубль возобновляет осторожный рост
Санкции против РФ
Захарова заявила о "тотальной экономической войне" против России
Продовольственный кризис
СМИ: Всемирный банк выделит деньги на борьбу с продовольственным кризисом
Нефть
Добыча нефти в США выросла за неделю на 100 тысяч баррелей в сутки
Мировая экономика
США наконец нашли способ приблизить дефолт России
Цифровая экономика
Эксперт назвал ожидаемым банкротство Google в России
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ АКТИВОВ СБЕРБАНКА НА УКРАИНЕ — ГРАБЕЖ, ЭТО РЕШЕНИЕ АНТИКОНСТИТУЦИОННО — МИД РФ
https://1prime.ru/banks/20220518/836926037.html
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