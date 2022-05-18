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2022
https://1prime.ru/banks/20220518/836928023.html
Societe Generale закрыла сделку по продаже "Росбанка" "Интерросу"
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Французская банковская группа Societe Generale завершила продажу "Росбанка" и страхового бизнеса в России в пользу "Интерроса", говорился в релизе группы. "Societe Generale... ПРАЙМ, 18.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Французская банковская группа Societe Generale завершила продажу "Росбанка" и страхового бизнеса в России в пользу "Интерроса", говорился в релизе группы.
"Societe Generale объявляет о закрытии сделки по продаже "Росбанка" и российских страховых подразделений группы в пользу "Интеррос Капитал", — говорится в сообщении группы.
Холдинг сообщил, что приобретает эти активы, 11 апреля. Societe Generale в свою очередь оповещала, что прекращает банковскую и страховую деятельность в РФ.