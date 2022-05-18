МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Французская банковская группа Societe Generale завершила продажу "Росбанка" и страхового бизнеса в России в пользу "Интерроса", говорился в релизе группы. Мантуров: криптовалюта может быть легализована в России

"Societe Generale объявляет о закрытии сделки по продаже "Росбанка" и российских страховых подразделений группы в пользу "Интеррос Капитал", — говорится в сообщении группы.

Холдинг сообщил, что приобретает эти активы, 11 апреля. Societe Generale в свою очередь оповещала, что прекращает банковскую и страховую деятельность в РФ.