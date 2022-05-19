МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Выдача кредитных карт в России в апреле выросла по сравнению с мартом на 11,1% — до 900 тысяч, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Юрист объяснила, можно ли не платить кредит, если банк уходит из России

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2022 года количество новых выданных кредитных карт составило 0,9 миллиона единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 11,1% (в марте 2022 года — 0,8 миллиона единиц)", — говорится в сообщении. При этом по сравнению с апрелем прошлого года количество выданных кредитных карт сократилось на 20,9%.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ за отчетный период было выдано в Москве (67,2 тысячи), Московской области (49 тысяч), Санкт-Петербурге (36,2 тысячи), Краснодарском крае (35,8 тысячи) и Башкортостане (31,4 тысячи).

Отмечается, что в апреле по сравнению с мартом количество выданных кредитных карт увеличилось практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Москва (+16,9%), Ханты-Мансийский АО (+15,7%), а также Свердловская (+15,2%), Кемеровская (+15,2%) и Тульская (+15,1%) области.

"Достаточно серьезный рост выдачи новых кредитных карт в апреле по сравнению с мартом объясняется эффектом "низкой базы"… Относительно незначительная динамика сокращения во многом связана с тем, что с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. С другой стороны, кредит, полученный с помощью кредитной карты, интересен для граждан прежде всего в силу своей технологичности и удобства", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.