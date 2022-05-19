МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Принятие Банком России "правильных решений" в кредитно-денежной политике поможет российской экономике осуществить переход от субсидированных кредитов к рыночным ссудам оптимальным способом, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Орешкин назвал текущий кризис "санкционным блицкригом Запада"

"Важный момент — необходимость восстановления рыночного кредитования. Сейчас второй квартал — это большое количество программ субсидированного кредита и кредитов, выдаваемых под государственные гарантии от правительства. В текущей ситуации по-другому и не могло быть, потому что банковская система находится в стрессе", — сказал он, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".

Орешкин добавил, что поэтапно эти программы будут сходить на нет, а программа отсрочки страховых взносов будет постепенно уменьшаться и закончится уже в четвертом квартале.

"В этот момент заместить предоставление средств экономики по этому каналу должен рыночный кредит. С моей точки зрения, это сейчас самая большая зона риска, она находится полностью под ответственностью Центрального банка, денежно-кредитной политики. Я уверен, что здесь тоже будут приняты правильные решения, которые позволят этот переход от субсидированного кредита и мер поддержки к рыночному кредиту осуществить очень плавно с оптимальной траекторией для российской экономики", — заключил помощник президента.

ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.