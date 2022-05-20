МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка, а к Промсвязьбанку он будет присоединён не позднее чем через год, в случае принятия кабмином такого решения, сообщил в пятницу регулятор. ЦБ: рубль остается свободно плавающей валютой

"Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО "МИнБанк". Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию банка. Объем финансирования в размере 34,9 миллиарда рублей определен таким образом, что справедливая стоимость активов банка будет соответствовать объему его обязательств", — говорится в сообщении.

Также ЦБ передаст за 1 рубль 100% акций МИнБанка в АСВ для последующей их передачи в государственную казну РФ.

"Предполагается, что не позднее мая 2023 года банк будет присоединен к ПАО "Промсвязьбанк", в случае принятия правительством Российской Федерации решения о внесении акций АО "МИнБанк" в уставный капитал ПАО "Промсвязьбанк", — также говорится в сообщении.

Работа с проблемными и непрофильными активами банка будет продолжена с его баланса и таким образом не будут передаваться в группу банка "Траст", уточняет ЦБ.

МИнБанк будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами, заключил ЦБ.