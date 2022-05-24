МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Средства юрлиц в банках РФ в апреле увеличились по сравнению с мартом на 0,2%, средства физлиц выросли на 3,8%, говорится в материалах Банка России. Рубль вырос к доллару и евро пятую сессию подряд

"Динамика средств юридических лиц остается слабой второй месяц подряд. В апреле произошел умеренный приток корпоративных средств (+78 миллиардов рублей, или +0,2%, в марте —0,01%).. Средства населения в апреле выросли на 1,3 триллиона рублей (+3,8%), в том числе за счет возврата в банки ранее снятых наличных денежных средств, что почти полностью перекрыло отток февраля – марта (около 1,4 триллиона рублей в общей сложности)", — сообщил регулятор.

Также регулятор отметил, что приток фондирования позволил банкам снизить объем заимствований у Банка России до докризисного уровня.

ВЫДАЧА КРЕДИТОВ

Российские банки в апреле снизили выдачу кредитов физлицам на 0,9% по сравнению с мартом — тогда портфель месяц к месяцу вырос на 0,1%, говорится в материалах Банка России.

"В апреле корпоративный портфель практически не изменился (снижение на 15 миллиардов рублей, или на 0,03%) после небольшого снижения в марте (на 0,3%) и пикового роста в феврале (на 1,3 триллиона рублей, или 2,4%)", — добавляется в документе.

По мнению Банка России, кредитные организации РФ осторожно выбирают заемщиков на фоне высоких ставок и экономической неопределенности. "В дальнейшем выдачи могут несколько увеличиться после снижения ключевой ставки до 14% и расширения государственных программ поддержки кредитования системообразующих компаний", — отмечается в документе.

В то же время необеспеченное потребительское кредитование сжимается второй месяц подряд: так, в апреле, по предварительным данным, сокращение составило 1,8%, в марте — 1,9%, уточняется в документе.