МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российские банки в апреле сократили выдачи ипотеки в 3,2 раза — до 162 миллиардов рублей, в результате ипотечный портфель уменьшился на 0,1% после роста в районе 2% в феврале — марте, говорится в материалах Банка России. Это стало первым сокращением портфеля ипотеки с начала 2018 года. Россияне в апреле увеличили объем средств на счетах в российских банках

"В апреле произошло небольшое сокращение ипотечного портфеля (-0,1%, по предварительным данным) после значительного роста в районе 2% в феврале – марте", — говорится в материалах ЦБ.

Согласно данным регулятора, это первое сокращение портфеля с начала 2018 года — более ранней статистики ЦБ не публикует. Все последние годы наблюдалось увеличение ипотечного портфеля, при этом самые скромные темпы роста он показывал в июле 2019 года и ноябре 2021 года на уровне 0,2%.

Это произошло на фоне падения выдач ипотеки в прошлом месяце более чем в 3 раза – до 162 миллиардов рублей с 521 миллиарда рублей в марте. Отмечается, что произошло сжатие как рыночной ипотеки — оценочно более чем в 7 раз, во многом из-за прекращения выдач кредитов, одобренных по старым ставкам, так и льготной ипотеки — примерно в 2 раза – до 113 миллиардов рублей.