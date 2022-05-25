МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил о возможности смягчения регулирования в сфере капитала банков РФ на период их докапитализации.
"Если жизнь потребует, если окажется, что слишком большая нагрузка на акционеров, на государство, на Банк России по докапитализации банков, то можно дать период, да, просто в течение которого будет план, будут нормативы (капитала — ред.)… надбавки, либо даже норматив будет меньше. Все зависит от оценки масштабности проблемы", — сказал Тулин, выступая на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).
https://1prime.ru/banks/20220525/836978731.html
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