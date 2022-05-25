МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил о возможности смягчения регулирования в сфере капитала банков РФ на период их докапитализации. Банк России планирует договориться о приеме карты "Мир" с двумя странами

"Если жизнь потребует, если окажется, что слишком большая нагрузка на акционеров, на государство, на Банк России по докапитализации банков, то можно дать период, да, просто в течение которого будет план, будут нормативы (капитала — ред.)… надбавки, либо даже норматив будет меньше. Все зависит от оценки масштабности проблемы", — сказал Тулин, выступая на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).