МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Самый большой за всю историю банковского сектора России переток средств населения с текущих счетов и долгосрочных депозитов на депозиты сроком до года произошел в марте, проанализировал для РИА Новости данные Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Банк России подтвердил прогноз по росту ипотеки в 2022 году

"В марте произошел мощный переток средств физлиц с текущих счетов и с долгосрочных депозитов (сроком свыше года) на депозиты сроком от 31 дня до года. Столь сильный переток произошел впервые за всю историю банковского сектора России", — заявил аналитик.

За март остатки на текущих счетах физлиц сократились на 3,3 триллиона рублей и составили на 1 апреля 9,4 триллиона рублей. Депозиты физлиц сроком свыше года сократились на 5,5 триллиона, до 5,3 триллиона рублей. В то же время депозиты физлиц сроком от 31 дня до года выросли на 8,7 триллиона рублей и достигли на 1 апреля 18,1 триллиона рублей, сообщил Осадчий.

"Этот беспрецедентно мощный переток связан с резким повышением ставок по вкладам из-за повышения ключевой ставки с 10,5% до 20%. Причем банки, как правило, предлагали наиболее высокие ставки по депозитам сроком от 1 до 3 месяцев", — пояснил эксперт. Набиуллина: российская финансовая система будет остро нуждаться в деньгах

В целом средства физлиц (без учета счетов эскроу физлиц по договорам участия в долевом строительстве) сократились за март на 0,2 триллиона рублей, до 33,3 триллиона рублей. Как указал ЦБ, ежемесячный прирост средств домашних хозяйств на счетах эскроу в марте был максимальным с начала 2018 года и составил 311 миллиардов рублей.

ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых, а на внеплановом заседании в четверг, 26 мая — до 11% годовых. Банк России заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году. Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня.