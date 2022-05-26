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Сбербанк начнет снижать проценты вслед за ключевой ставкой
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Сбербанк начнет снижать ставки по своим продуктам вслед за понижением ключевой ставки ЦБ, сообщил РИА Новости глава банка Герман Греф. Банк России на внеплановом заседании в... ПРАЙМ, 26.05.2022
банки, финансы, новости, ставка банка россии, сбербанк, процентные ставки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Сбербанк начнет снижать ставки по своим продуктам вслед за понижением ключевой ставки ЦБ, сообщил РИА Новости глава банка Герман Греф.
Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых и заявил, что допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях.
Отвечая на вопрос, будет ли Сбербанк снижать ставки по своим продуктам вслед за решением ЦБ, Греф ответил: "Обязательно, а как же… Сегодня же".