МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Сбербанк начнет снижать ставки по своим продуктам вслед за понижением ключевой ставки ЦБ, сообщил РИА Новости глава банка Герман Греф. ВТБ снизит ставки по ипотеке с 30 мая

Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых и заявил, что допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях.

Отвечая на вопрос, будет ли Сбербанк снижать ставки по своим продуктам вслед за решением ЦБ, Греф ответил: "Обязательно, а как же… Сегодня же".