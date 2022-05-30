МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Для китайских производителей банковских карт могут открыть российский рынок, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники. Работа карт Visa белорусского Альфа-банка восстановлена за рубежом

По данным издания, на совещаниях в Банке России и Минпромторге чиновники захотели получить от российских производителей карт гарантии, что они смогут полностью удовлетворить спрос со стороны банков.

Один из источников, на который ссылается газета, заявил, что если отечественные производители окажутся на это не способны, то на рынок могут допустить компании из Поднебесной.

В то же время на российском рынке, как подчеркнули в Минпромторге, всегда потребляли как отечественные, так и иностранные чипы, отметив, что российские производители смогут обеспечить значительную долю потребности.

"При этом от иностранных чипов мы не отказываемся. Окончательные решения еще не приняты", — заявили в министерстве.