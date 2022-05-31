МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Государственные банки РФ будут обязаны перевести биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС), власти уже направили директиву по этому вопросу в несколько крупных госбанков, пишет газета "Коммерсант". Банки снизят ставки по кредитам и вкладам вслед за ключевой ставкой

"В мае правительство направило в четыре госбанка директиву, по которой в течение десяти дней необходимо инициировать заседание совета директоров по вопросу о передаче биометрических данных кредитной организации и ее дочерних обществ в полном объеме в ЕБС", — говорится в материале газеты.

По данным газеты, директиву правительства уже получили такие банки, как ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и крымский РНКБ.

Для крупнейшего в сегменте Сбербанка будет отдельное поручение о порядке импорта биометрии в ЕБС, оно уже готовится и в случае согласования будет направлено в банк, пишет газета со ссылкой на источник в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, эту информацию подтвердили в Минцифры.

Вопрос о том, как именно будет организована передача данных, остается открытым, дополняет газета со ссылкой на источники на рынке. Это обосновывается тем, что данные из собственных биометрических баз банков не соответствуют строгим требованиям ЕБС. Кроме того, остается непонятным вопрос соблюдения прав граждан.

"Не решен вопрос с согласием гражданина на передачу его биометрии из банка в ЕБС, технически биометрические данные и модальности несовместимы. В ЕБС голосовая биометрия текстозависимая, а банковских системах — текстонезависимая", — приводит газета слова источника в крупном банке.