МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить полноценную работу своих карт в России, если захотят вернуться в страну, однако за возвращение доли рынка им придется побороться — клиенты могут не захотеть пользоваться продуктами этих компаний, поделился мнением с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. Работа карт Visa белорусского Альфа-банка восстановлена за рубежом

Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.

"Международным платежным системам надо будет сперва проделать некоторые действия, например, разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но, тем не менее, это потребует некоторое времени", — отмечает эксперт.

При этом, по его мнению, возможность возвращения долей Visa и Mastercard в России зависит от их рыночной и маркетинговой политики: если они предложат хорошие программы поощрения, то доля может восстановиться. Однако даже если международные игроки активируют свои карты, россияне могут не захотеть ими пользоваться, полагает Достов.

В конце апреля Mastercard сообщала, что потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против ее отдельных клиентов, а еще раньше о почти аналогичных по сумме потерях по тем же причинам — 35 миллионов долларов — сообщала Visa.