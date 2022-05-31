МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Возможное введение отрицательных ставок по депозитам юрлиц является продолжением тренда по девалютизации российской экономики и позволит банкам свободнее оперировать структурой привлекаемых пассивов, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Банк России раскрыл планы по ограничениям на покупку наличной валюты

Ранее во вторник первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор рассматривает целесообразность дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц, однако для вкладов физлиц такая возможность не обсуждается. Несколько позже глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сказал РИА Новости, что рассчитывает на принятие соответствующего закона в июне.

"Подобная мера является развитием политики по девалютизации экономики и стимулированию увеличения доли экспортно-импортных расчетов в рублях. С другой стороны, в текущих условиях существенно снизился спрос на валютное кредитование, что снижает интерес банков в привлечении валютных пассивов. Поэтому банки в целом предпринимают меры для снижения объемов привлечения в иностранной валюте, в том числе и в отношении физлиц", — сказал Доронкин.

"Нововведение позволит банкам свободнее оперировать структурой привлекаемых пассивов", — добавил эксперт.