МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня, теперь она составит 1% от перевода и минимум 30 долларов или 30 фунтов, сообщили в кредитной организации. Доллар на Мосбирже завершил день снижением до 61,5 рубля

"С 6 июня повысим комиссию за SWIFT-переводы", — говорится в сообщении банка, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

"В ближайшее время будут увеличены тарифы по SWIFT-переводам – этот процесс становится сложнее, требует множество новых процедур от банка", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка, добавив, что повышение комиссии было решением кредитной организации.

Сейчас комиссия для клиентов банка, в том числе пользующихся подпиской Tinkoff Pro, составляет 15 долларов или 10 фунтов, но с 6 июня она будет составлять "1% от суммы перевода, минимум 30 долларов или 30 фунтов и максимум 200 долларов или 200 фунтов".

Также условия изменятся для Tinkoff Premium и Tinkoff Private. Сейчас комиссии за SWIFT-перевод для пользователей этих сервисов нет, а с 6 июня комиссия составит 0,5% от суммы перевода с минимумом в 15 долларов или 15 фунтов, и максимумом в 100 долларов или 100 фунтов, уточняется в сообщении банка.

Кроме того в кредитной организации заявили, что не исключают введения в будущем отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц. "Отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией (ряд коллег по рынку уже отказались от такого продукта в своих линейках). Банки лишены надёжных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен", — сообщил представитель банка.