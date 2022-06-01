МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана в мае скупил на рынке 110,5 миллионов долларов США на фоне избыточного предложения иностранной валюты в период налоговых выплат, сообщила пресс-служба регулятора. Рубль признали лидером роста к доллару

"На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Национальный банк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 миллиона долларов США", — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Регулятор также проинформировал, что за май курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар, или на 6,8%, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках.

"Укрепление национальной валюты связано с рядом факторов, в том числе: стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат экспортерами, изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укрепление курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран", — сообщил Нацбанк.

По его данным, предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которых в мае составил порядка 598 миллионов долларов США.

"В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках", — резюмировала пресс-служба Нацбанка.