МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, продолжила снижение с рекордного значения марта, а по итогам третьей декады мая опустилась сразу почти на 2 п.п — до 9,85% с 11,8% во второй декаде, следует из материалов Банка России. Опрошенные Банком России аналитики улучшили ожидания на 2022 год

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.

Рекордно низкий уровень средней ставки был отмечен в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

А рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта текущего года — 20,51%, после того как ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых.

После этого показатель непрерывно снижался, ускоряясь в этом своём движении после каждого решения ЦБ опустить ключевую ставку, чем объясняется и падение конца мая. Так, ЦБ снизил ключевую ставку, причём сразу на 3 процентных пункта – до 11% годовых, на внеочередном заседании 26 мая.