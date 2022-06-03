МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, следует из материалов банка, основным владельцем которого является государство. В Евросоюзе назвали срок отключения Сбербанка от SWIFT

"Принять решение: полученную чистую прибыль Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года не распределять и оставить в распоряжении Банка ВТБ (ПАО); не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 2021 года", — говорится в сообщении.

Группа ВТБ за 2021 год получила чистую прибыль в размере 327,4 миллиарда рублей, что в 4,3 раза больше результата 2020 года. Вместе с тем в конце апреля правительство РФ выпустило распоряжение, согласно которому выплата дивидендов за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям ВТБ не должна предусматриваться. Такое решение было принято для обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций РФ.