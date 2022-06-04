МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Депутаты Народного совета ЛНР на очередном пленарном заседании рассмотрели и приняли закон "Об особенностях регулирования деятельности публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" на территории Луганской Народной Республики". Как сообщила пресс-служба парламента, он был разработан для обеспечения максимально быстрого и эффективного вхождения "Промсвязьбанка" на финансовый рынок республики.

"Важнейшей частью интеграционных процессов, происходящих в Луганской Народной Республике, является обеспечение населению и субъектам хозяйствования доступа к российским стандартам высокотехнологичного банковского обслуживания. Решение указанных задач на территории республики уполномочено осуществлять ПАО "Промсвязьбанк", – цитирует пресс-служба председателя комитета Народного совета ЛНР по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексея Белецкого.

По его словам, необходимость разработки закона связана с созданием для деятельности "Промсвязьбанка" правового поля, "максимально приближенного к нормативно-правовому регулированию деятельности кредитных организаций в Российской Федерации".

Он добавил, что целью разработки законопроекта было урегулирование отношений между "Промсвязьбанком" и Государственным банком ЛНР, его работниками и служащими, органами налогов и сборов, Министерством юстиции ЛНР.

"Законопроект направлен на определение сфер деятельности, в которых ПАО "Промсвязьбанк" при осуществлении деятельности в Луганской Народной Республике полностью или частично руководствуется законодательством Российской Федерации, а также отношений, которые регулируются законодательством Луганской Народной Республики", – подытожил председатель бюджетно-финансового комитета.