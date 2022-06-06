МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Сбербанк снизил требования к возрасту заемщиков по льготной ипотеке до 18 лет с 21 года, сообщает банк. Власти проработают вопрос запуска "промышленной ипотеки"

"Теперь клиенты "Сбера" могут получить ипотеку по госпрограммам "Семейная ипотека", "Господдержка", "Дальневосточная ипотека" c 18 лет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что раньше для покупки квартиры в новостройке или вторичном жилье заемщик должен был достичь возраста в 21 год.

Спрос на льготные ипотечные программы остается высоким, добавляется в сообщении. По данным аналитиков "Домклик", за первые пять месяцев 2022 года клиенты Сбербанка оформили на 7% больше льготной ипотеки, чем в аналогичном периоде прошлого года (прирост составил 21 миллиард рублей). Общий объем выданной банком льготной ипотеки за январь-май 2022 года достиг 329 миллиардов рублей.

Также сообщается, что программа льготной семейной ипотеки пользуется наибольшей популярностью среди всех льготных программ "Сбера". По данным "Домклик", с начала года сумма выдач по программе семейной ипотеки составила 152,3 миллиарда рублей, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы стремимся предложить клиентам максимум возможностей и постоянно совершенствуем наши ипотечные программы. Снижение минимального возраста позволит молодым людям как можно раньше улучшить свои жилищные условия, получив ипотечный кредит на льготных условиях с господдержкой", — комментирует вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Николай Васев, чьи слова приводятся в сообщении.