МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Банк Уралсиб открыл в Уфе Центр дистанционного обслуживания бизнеса. Он обслуживает клиентов в сегментах малого и корпоративного бизнеса на всей территории присутствия банка в режиме 24/7, сообщает кредитная организация.

Центр отвечает за сопровождение и поддержку клиентов банка в удаленных каналах с использованием в том числе телефонии и чатов. Помимо этого подразделение занимается привлечением новых клиентов на линии телемаркетинга и обработкой заявок из цифровых и партнерских каналов, удаленным открытием счетов и подключением банковских продуктов. Сотрудники структуры отвечают за развитие персональных отношений с действующими клиентами в рамках уникального для банка проекта — "дистанционные бизнес-ассистенты".

Центр дистанционного обслуживания бизнеса был сформирован на базе прежнего контакт-центра — в рамках успешной трансформации процессов удаленного обслуживания клиентов, предусмотренной стратегией развития малого бизнеса банка.

"Широкий функционал нового центра позволяет клиентам решать большинство вопросов в удаленном формате. Данный подход хорошо воспринят нашими клиентами, что подтверждается высокими оценками по качеству обслуживания — более 92% оценивают на "отлично" свой опыт взаимодействия с Центром. Также нам удалось повысить имидж и привлекательность работы в Центре: на данный момент в нем трудится более 140 человек, активно ведется набор команды на новые направления. Центр дистанционного обслуживания — это достойное место работы с возможностью развивать свои компетенции и построить карьеру в крупном банке", — прокомментировал руководитель департамента развития и продаж малого бизнеса Банка Уралсиб Александр Фатеев.

Банк Уралсиб входит в топ-30 крупнейших кредитных организаций России. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.