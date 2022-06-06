МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Банк России разъяснил порядок продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке в условиях санкционных ограничений: продать можно как через брокера, так и самостоятельно, но надо быть готовым к продаже с дисконтом. Американские фондовые биржи растут на оптимизме из Китая

Московская биржа после возобновления торгов с 24 марта так и не запустила торги акциями иностранных эмитентов. Ее депозитарий НРД в марте получил сообщение от Clearstream и Euroclear о блокировке счета, в результате чего российские инвесторы перестали получать дивиденды по иностранным акциям. Банк России 30 мая ограничил торги иностранными акциями, за исключением компаний с основным бизнесом в РФ (в частности HeadHunter, "Яндекс", Ozon, ЦИАН). "СПБ Биржа" по этому предписанию ЦБ перевела ряд иностранных акций на неторговые счета клиентов.

"Продать актив на внебиржевом рынке можно как через брокера, так и самостоятельно. В первом случае инвестору надо уточнить у своего брокера, оказывает ли он услуги по совершению внебиржевых сделок, в том числе через специализированные площадки (например, MOEX Board), а также выяснить порядок подачи поручения на проведение таких операций", — говорится в сообщении ЦБ в разделе "Вопросы и ответы" в рубрике "Работа финансовой системы в условиях санкционных ограничений".

В нем отмечается, что заключение такой сделки возможно без участия брокера, если инвестор сам найдет контрагента. После ее заключения, например в форме договора купли-продажи, придется самостоятельно подать депозитарное поручение на перевод ценных бумаг на счет депо покупателя. При этом покупатель ценных бумаг должен будет подать встречное депозитарное поручение в тот депозитарий, где открыт его счет депо, уточняет Центробанк.

"При продаже ценных бумаг на внебиржевом рынке стоит учитывать, что цена сделки определяется по соглашению сторон. Она может не отражать справедливую стоимость ценной бумаги, которая формируется на основном рынке. Нужно быть готовым, что ценная бумага может продаваться с дисконтом", — предупреждает регулятор.

Сделки с бумагами, которые переведены на неторговые счета, происходят только внутри страны, поэтому покупатель такой ценной бумаги не сможет свободно продать ее на бирже или иностранной площадке, добавляет ЦБ.