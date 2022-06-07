МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Мировой фондовый рынок ожидают революционные изменения, которые могут обернуться "сдвигом парадигмы", заявил CNBC сопрезидент инвестбанка Morgan Stanley Тед Пик. Об этом сообщает Lenta.ru.

Банк JP Morgan Chase

Глава JP Morgan предупредил о грядущем экономическом "урагане"

По мнению топ-менеджера банка, сегодняшнее состояние фондовых рынков в целом ряде стран существенно отличается от привычной ситуации, которая наблюдалась последние 15 лет и характеризовалась низкими процентными ставками и, соответственно, дешевыми корпоративными займами.

В то же время Пик считает, что на сегодняшний день экономическая ситуация в мире развивается под влиянием условий, которых не существовало в течение нескольких десятилетий. В частности, это пандемия коронавируса, спецоперация России на Украине и глобальный всплеск инфляции.

По расчетам банкира, переход в новую фазу развития произойдет в течение одного-двух лет, и в ближайшем будущем высокая инфляция и рецессия будут чередоваться с периодичностью в несколько месяцев.

При этом Пик прогнозирует, что рост процентных ставок после нескольких лет их сохранения на низком уровне обернется повышенными заработками коммерческих и инвестиционных банков, но в то же время значительно ухудшит ситуацию во многих других отраслях экономики.

 