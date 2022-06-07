В банке Morgan Stanley предсказали мировому фондовому рынку революцию
Сопрезидент банка Morgan Stanley Пик предсказал фондовому рынку революционные изменения
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Мировой фондовый рынок ожидают революционные изменения, которые могут обернуться "сдвигом парадигмы", заявил CNBC сопрезидент инвестбанка Morgan Stanley Тед Пик. Об этом сообщает Lenta.ru.
По мнению топ-менеджера банка, сегодняшнее состояние фондовых рынков в целом ряде стран существенно отличается от привычной ситуации, которая наблюдалась последние 15 лет и характеризовалась низкими процентными ставками и, соответственно, дешевыми корпоративными займами.
В то же время Пик считает, что на сегодняшний день экономическая ситуация в мире развивается под влиянием условий, которых не существовало в течение нескольких десятилетий. В частности, это пандемия коронавируса, спецоперация России на Украине и глобальный всплеск инфляции.
По расчетам банкира, переход в новую фазу развития произойдет в течение одного-двух лет, и в ближайшем будущем высокая инфляция и рецессия будут чередоваться с периодичностью в несколько месяцев.
При этом Пик прогнозирует, что рост процентных ставок после нескольких лет их сохранения на низком уровне обернется повышенными заработками коммерческих и инвестиционных банков, но в то же время значительно ухудшит ситуацию во многих других отраслях экономики.
https://1prime.ru/banks/20220607/837098706.html
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