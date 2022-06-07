МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Правительство Японии в свете событий на Украине ввело санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития и реконструкции. Япония приветствует решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти

По данным пресс-релиза японского МИД, санкции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями, вступают в силу со вторника, 7 июня.

"Кроме этого, вводится запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы Российской Федерации", — отмечается в документе японского ведомства.