МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Первый российский банк уже начал полноценно работать в Херсонской области в экспериментальном формате, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. В Херсонской области заработают российские мобильные операторы

Он отметил, что еще несколько российских банков планируют открыть свои отделения в Херсонской области, но не уточнил, какие именно.

"Сейчас все идет в экспериментальном формате, банки начинают работать", — сказал Стремоусов и добавил, что с учетом санкций кредитные организации будут функционировать на российской платформе.

По его словам, в данный момент банковская система региона находится в процессе реформирования, процесс идет "очень быстро".

"Я думаю, в ближайшие месяц-полтора люди смогут открыть свои счета и попытаться даже через интернет оплачивать в российской банковской системе свои счета", — сказал представитель херсонских властей.

Ранее Стремоусов заявил, что Киев заблокировал банковские счета на территории Херсонской области и фактически украл сбережения населения. Он подчеркнул, что украинские банки больше не будут работать на территории региона. Не будет работать и украинская связь, которая была повреждена украинскими военными.