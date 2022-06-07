МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Санкции на НРД были вполне ожидаемы, Центробанк России просчитал эти риски. Об этом заявила директор департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Лариса Селютина в ходе выступления на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций".
"Это было вполне ожидаемо. Я не знаю, может быть, у кого-то были какие-то другие ожидания, мы эти риски просчитывали. Все было ожидаемо, ровно потому что уже с конца февраля Euroclear не отпускал никаких активов, и ожидать того, что произойдет чудо и завтра все откроется, было бы вполне наивно. Эти риски реализовались", — отметила Селютина.
https://1prime.ru/banks/20220607/837102049.html
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