В Россельхозбанке объяснили последствия санкций Японии для работы банка
Россельхозбанк: санкции Японии не повлияют на деятельность организации
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Японские санкции в отношении Россельхозбанка не окажут влияния на его деятельность и работу с клиентами. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут никакого влияния на его деятельность и работу с клиентами. Банк не осуществляет операции в японских иенах. С 2014 года привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке", — заявили представители банка.
https://1prime.ru/banks/20220607/837102434.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.