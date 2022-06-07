МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Японские санкции в отношении Россельхозбанка не окажут влияния на его деятельность и работу с клиентами. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. МИД: Япония дополнила санкционный список банками из России и Белоруссии

"Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут никакого влияния на его деятельность и работу с клиентами. Банк не осуществляет операции в японских иенах. С 2014 года привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке", — заявили представители банка.