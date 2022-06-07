МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Участникам российского рынка коллективных инвестиций стоит для привлечения клиентов обратить внимание на тему патриотических инвестиций, об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Банк России ожидал введение санкций на НРД

По ее словам, статистика ЦБ РФ фиксирует, что индустрия коллективных инвестиций очень сильно просела. "Наверное, понятная причина, почему просела, я так понимаю, управляющие компании пытаются определиться с тем, что они могут теперь предложить инвесторам для того, чтобы привлечь их на рынок", — сказала она, выступая на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций".

"При этом, на мой взгляд, времени прошло уже достаточно и должны были, наверное, появиться уже какие-то бизнес-решения относительно того, что могло бы стать инвесторам интересно теперь. Ни в коей мере не настаиваю, но мне казалось бы, что сейчас в той ситуации, которая у нас сложилась на рынке, интересны денежные фонды, фонды на драгметаллы, которые позволяют каким-то образом защититься", — сообщила она.

"Мое такое впечатление, исходя из общения с разными инвесторами, в основном которые мои знакомые, на мой взгляд, могла бы сыграть историю патриотическая тема. Рекомендую вам всем подумать над этим — очень много инвесторов, которые готовы инвестировать в патриотическую тему, в том числе в патриотическую тему причины кризиса. Можете подумать, такой запрос у инвесторов есть", — подчеркнула она.