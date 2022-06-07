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С Украины поступил звонок о "минировании" всех Сбербанков в Москве
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В экстренные службы Москвы поступил звонок о "минировании" всех отделений Сбербанка в столице. По предварительным данным, он был совершен с территории Украины. "Поступил анонимный... ПРАЙМ, 07.06.2022
банки, финансы, новости, сбербанк, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. В экстренные службы Москвы поступил звонок о "минировании" всех отделений Сбербанка в столице.
По предварительным данным, он был совершен с территории Украины.
"Поступил анонимный звонок на "02" с угрозой взрыва в отделениях Сбербанка", — рассказал РИА Новости представитель службы.
Отмечается, что после звонка началась проверка отделений, эвакуация людей пока не проводится.