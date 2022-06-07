МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. В экстренные службы Москвы поступил звонок о "минировании" всех отделений Сбербанка в столице.

По предварительным данным, он был совершен с территории Украины.

"Поступил анонимный звонок на "02" с угрозой взрыва в отделениях Сбербанка", — рассказал РИА Новости представитель службы.

Отмечается, что после звонка началась проверка отделений, эвакуация людей пока не проводится.