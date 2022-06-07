МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ассоциация украинских банков (АСУ) заявила, что повышение Нацбанком Украины (НБУ) учетной ставки до 25% приведет к банковскому кризису, порядка 20 банков будут вынуждены закрыться. Об этом говорится в консолидированном обращении ассоциации на имя главы НБУ Кирилла Шевченко на сайте организации.

Нацбанк Украины 2 июня объявил о решении резко повысить учетную процентную ставку — сразу до 25% годовых с 10%. При этом ставка для кредитов рефинансирования была установлена на уровне 27%, для депозитных сертификатов – 23%.

"Учитывая перспективу резкого удорожания ресурсов, которое станет неизбежным следствием поднятия НБУ ставки по кредиту до 27%, следует отметить, что повышение процентов по кредитам повлечет за собой резкое ухудшение структуры кредитных портфелей, нарушение норм резервирования и значительное снижение ликвидности банковской системы", — заявил президент АСУ Андрей Дубас в обращении.

В ассоциации отмечают, что стоимость полученных банками от НБУ ресурсов выросла в 2,5 раза, это может привести к потере капитала и ликвидности банковской системы и, как следствие, к банковскому кризису. Также, по их мнению, в случае применения ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% — может привести к банкротству до 20 банков Украины.

"Для большинства банков будут зафиксированы значительные убытки при пересчете стоимости кредитов рефинансирования, поскольку банки не имеют возможности увеличения ставок по ранее предоставленным кредитам", — отмечают банкиры.

В АСУ полагают, что удорожание денежных ресурсов для реального сектора экономики и банковской системы приведет к остановке кредитования, к сокращению рабочих мест, что в свою очередь будет иметь негативное влияние на социальную и демографическую ситуацию в стране.

"Более 50% заемщиков прекратят обслуживать кредиты при повышении процентной ставки. Под значительным давлением окажется Фонд гарантирования вкладов физических лиц", — высказали опасение в АСУ.