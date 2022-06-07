МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, а в дальнейшем сократит шаг, доведя ставку до 9% к концу года, считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Банк России рассказал о "беспрецедентной" ситуации на финансовом рынке

ЦБ на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – до 11% годовых, допустив возможность ее снижения на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня.

"Мы ожидаем, что ЦБ продолжит снижать ставку и на ближайшем заседании снизит ее на 1 процентный пункт. То есть длина шага сократится после трехкратного снижения по 3 процентных пункта. И в дальнейшем следующие шаги будут еще меньше. ЦБ доведет ставку до 9% на конец года", — поделился Бирюков прогнозами на встрече с журналистами.

Регулятор в текущих условиях может спокойно снижать ставку, отметил экономист.

"Резкий рост инфляции в этом году, я думаю, многих напугал, особенно на фоне обвала курса рубля. Однако, рынок достаточно быстро вернулся к комфортным значениям. Почему? Главная причина — немонетарные факторы инфляции, то есть временная нехватка импортных товаров, а не стандартный набор факторов, с которыми борется ЦБ", — объяснил Бирюков.