2022-06-07T17:54:16+03:00
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2022-06-07T17:54:16+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220607/837108956.html
Совкомбанк нарастил объем срочных рублевых вкладов на четверть
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С 1 марта объем срочных рублевых вкладов в Совкомбанке вырос на 24%. Прирост объема средств на вкладах розничных клиентов в марте-мае текущего года превысил 106 млрд рублей... ПРАЙМ, 07.06.2022
банки, финансы, новости, совкомбанк, вклады, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. С 1 марта объем срочных рублевых вкладов в Совкомбанке вырос на 24%.
Прирост объема средств на вкладах розничных клиентов в марте-мае текущего года превысил 106 млрд рублей.
Отмечается, что средняя сумма вклада с начала марта приросла на 12% — до 615 000 рублей. Средний срок открываемых вкладов — чуть более 3 месяцев или 105 дней.
Что касается процентных ставок, то на текущий момент в банке можно открыть вклад "Оптимальный" по максимальной ставке в 10% годовых на срок 90 дней.