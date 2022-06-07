МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. С 1 марта объем срочных рублевых вкладов в Совкомбанке вырос на 24%.

Прирост объема средств на вкладах розничных клиентов в марте-мае текущего года превысил 106 млрд рублей.

Отмечается, что средняя сумма вклада с начала марта приросла на 12% — до 615 000 рублей. Средний срок открываемых вкладов — чуть более 3 месяцев или 105 дней.

Что касается процентных ставок, то на текущий момент в банке можно открыть вклад "Оптимальный" по максимальной ставке в 10% годовых на срок 90 дней.