МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине на 1,49 миллиарда долларов, сообщает организация. Нацбанк Украины увеличил расходы на поддержку гривны в мае

"Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительную финансовую помощь Украине в размере 1,49 миллиарда долларов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что новое финансирование станет частью пакета поддержки более чем в 4 миллиарда долларов, которые намеревается привлечь Всемирный банк.