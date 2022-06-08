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2022
https://1prime.ru/banks/20220608/837110829.html
Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине
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Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине на 1,49 миллиарда долларов, сообщает организация. "Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительную финансовую помощь... ПРАЙМ, 08.06.2022
новости, банки, финансы, экономика, мировая экономика, всемирный банк, украина, помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине на 1,49 миллиарда долларов, сообщает организация.
"Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительную финансовую помощь Украине в размере 1,49 миллиарда долларов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Отмечается, что новое финансирование станет частью пакета поддержки более чем в 4 миллиарда долларов, которые намеревается привлечь Всемирный банк.