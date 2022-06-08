НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн — ПРАЙМ. Резервный банк Индии — центробанк страны – второй раз подряд повысил ключевую процентную ставку, ставка репо повышена на 50 базисных пунктов, до 4,9%, сообщил председатель регулятора Шактиканта Дас. Газпромбанк ожидает понижения ставки Центробанка России в пятницу

"Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за повышение ставки репо на 50 базисных пунктов до 4,90%", — сказал Дас в ходе выступления.

Он отметил, что решение о повышении ставки было принято "из-за инфляционного давления".

Центробанк Индии также повысил прогноз инфляции до 6,7% на 2022-23 годы с более ранней оценки в 5,7%, при этом прогноз по росту ВВП на 2022-23 годы сохраняется на уровне 7,2%, добавил Дас.

В начале мая центробанк Индии повысил ключевую процентную ставку на 40 базисных пунктов, до 4,4%. Это было первое повышение ставки репо с августа 2018 года. Управляющий ЦБ Индии отмечал, что решение по повышению ставки было принято в связи с растущей инфляцией, геополитической напряженностью, высокими ценами на сырую нефть и нехваткой сырьевых товаров во всем мире, которые повлияли на индийскую экономику.