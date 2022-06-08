МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Банк России пока не смог согласовать с Росфинмониторингом поправки, касающиеся повышения порога контролируемых операций с деньгами и иным имуществом до 1 миллиона рублей. Банк России рассказал о "беспрецедентной" ситуации на финансовом рынке

Комитет Госдумы по финансовому рынку в среду рекомендовал принять во втором и третьем чтении законопроект о сокращении срока для замораживания (блокировки) активов клиентов финорганизаций на основании решений Совбеза ООН. При этом глава комитета Анатолий Аксаков сообщил, что поправок к нему не поступало, хотя у Центрального банка РФ и был по нему ранее ряд предложений.

"Были определенные договоренности, насколько мне известно, с Росфинмониторингом, связанные с двумя аспектами, которые кажутся достаточно важными: … прежде всего, оптимизировать режим направления запросов со стороны Росфинмониторинга в кредитные организации через личные кабинеты: второе – поднять планку по тем операциям, которые подлежат обязательному контролю, на определенную величину, если это денежные средства, то с 600 тысяч до 1 миллиона рублей", — пояснил зампред ЦБ Алексей Гузнов.

При этом он заметил, что хотя "на том этапе обсуждения возражений особых не было", в текст законопроекта они не вошли. "Если Герман Юрьевич (Негляд) не будет возражать, я бы просил комитет, может быть, обратить внимание на эти поправки и при рассмотрении иных законопроектов, которые проходят через комитет, иметь возможность их, тем не менее, реализовать", — добавил зампред ЦБ.

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд, подтвердив, что разговор, касающийся этих поправок, был, тем не менее, сообщил, что пока согласованных поправок нет. "Поскольку конкретных поправок пока согласованных нет, то даже и нет предмета обсуждения. Тем более, что данный проект закона … имеет исключительно важное сейчас значение с точки зрения той ситуации, которая сложилась, в принципе, в мире. И понятно, что сейчас под микроскопом будут смотреть все изменения, поправки и как мы выполняем вообще стандарты", — заметил он.

При этом, отвечая на вопрос Аксакова о возможности включения таких поправок во втором чтении в какой-либо другой законопроект, уже находящийся в Госдуме, Негляд не исключил такую возможность, но еще раз подчеркнул, что "у нас нет пока согласованных формулировок в любом случае с ЦБ". То есть проблему эту мы знаем, подтверждаем, мы договорились на 14-е (июня) провести совещание очередное", — добавил он.

Аксаков, отметив важность поправок, сказал: "Значит надо быстрее принимать". "Если будет возможность, то, конечно, было бы желательно в эту сессию", — заявил в связи с этим Гузнов. "У меня просьба тогда все поправки побыстрее готовить, чтобы они были согласованы с Росфинмониторингом", — подвел итог дискуссии глава комитета по финрынку Аксаков.