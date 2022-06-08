МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес Центр ВЭД". В банке агентству подтвердили информацию, заявив, что работают с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов. В Минэкономики рассказали об изменении траектории инфляции в России

"В китайских юанях мы уже подтвердить не можем — пришло по системе "СберБизнеса" это извещение 7 июня, данные переводы прекращены", — сообщил сотрудник колл-центра "СберБизнес".

Сотрудник колл-центра не смог уточнить сроки действия этого ограничения. "На текущий момент нельзя. Мы предлагаем работать через банк-партнера или другие уполномоченные банки", — добавил он.

При этом, например, в индийских рупиях Сбербанк может проводить платежи: рубли переводятся в дочерний банк в Индии, затем проходит покупка местной валюты, и потом совершается платеж в пользу предприятия, рассказали в колл-центре.

"Сбербанк с 7 июня временно приостановил расчеты в китайских юанях. Данная временная мера затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов", — прокомментировали агентству в банке.