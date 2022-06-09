МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" с 23 июня начнет брать комиссию за обслуживание валютных счетов своих клиентов: при балансе счета cвыше 1000 условных единиц комиссия составит 1% в месяц, говорится в сообщении банка в его Telegram-канале. Банкиры рассказали о комиссиях по валютным счетам россиян

"С 23 июня вводим плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Кого это касается: владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках", — сообщил банк.

Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц, при условии, если баланс счета будет превышать 1000 условных единиц в валюте счета, комиссия будет списываться ежедневно. При этом до 30 июня банк отменит комиссию за SWIFT-переводы.

"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка", — объяснили введение платы в кредитной организации.

Кроме того, с 23 июня открыть накопительный счет в банке можно будет только в российских рублях. "Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах", — добавили в банке.