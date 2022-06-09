Райффайзенбанк повысит комиссии за валютные переводы через SWIFT
Райффайзенбанк повышает комиссию за валютные переводы через SWIFT до 3% от суммы транзакции
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Райффайзенбанк повышает комиссии за валютные переводы по межбанковской системе SWIFT, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Райффайзенбанк повышает комиссию за проведение валютных переводов через SWIFT, она составит 3% от суммы перевода в отделении и 2% от суммы перевода в "Райффайзен Онлайн" и через услугу "автоплатеж", — заявили в банке.
В кредитной организации свое решение пояснили тем, что усиление контрольных мер международных банков-партнеров усложняет оформление таких платежей для банка, требует введения новых процедур.
Аналогичное решение ранее принял и " Тинькофф банк", который с 6 июня повысил комиссию за SWIFT-переводы.
https://1prime.ru/banks/20220609/837130230.html
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