МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Клиенты "Тинькофф банка" могут испытывать проблемы со снятием наличной валюты, сообщили корреспонденту РИА Новости в колл-центре кредитной организации. Банк оперативно пополняет валюту в банкоматах, отметили в пресс-службе. Путин отменил свое требование о продаже 50% валютной выручки

Ранее в четверг в СМИ появились сообщения о том, что клиенты испытывают сложности со снятием валюты в банкоматах "Тинькофф". Кроме того, на карте в приложении банка некоторое время не показывались банкоматы, в которых есть возможность снятия долларов или евро. Затем они снова стали отображаться.

"Все верно. Снять теперь иностранную валюту в ваших банкоматах нельзя… Пока что мы еще сами не знаем, к сожалению, когда можно будет снять валюту", — сообщил оператор, отвечая на вопрос корреспондента о том, действительно ли сейчас есть проблемы со снятием валюты в банкоматах "Тинькофф".

При этом в пресс-службе банка сообщили РИА Новости, что не могут подтвердить наличие у клиентов проблем со снятием валюты. "Пока не можем", — сказал представитель пресс-службы, отвечая на соответствующий вопрос.

"Занимаемся оперативным пополнением валюты в банкоматах", — добавили в пресс-службе. Там отметили также, что "с картой могут сохраняться трудности с отображением", но это решается.

"Тинькофф банк" в четверг заявил, что с 23 июня начнет брать плату за обслуживание валютных счетов. Это коснется владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. При балансе счета cвыше 1000 условных единиц комиссия составит 1% в месяц. При этом в банке отметили, что в ближайшее время аналогичная практика будет распространена и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах.