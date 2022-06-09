МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, следует из пресс-релиза регулятора. Ставка находится на нулевой отметке с марта 2016 года. ЕЦБ понизил прогнозы по росту европейской экономики

"Совет управляющих принял решение оставить процентную ставку по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальному кредитному механизму и депозитному механизму без изменений на уровне 0%, 0,25% и минус 0,5% соответственно", — говорится в сообщении.

Регулятор заявил, что намерен повысить ставку в июле на 25 базисных пунктов, затем еще поднять ее в сентябре и считает уместным продолжить постепенное устойчивое повышение процентных ставок. Уточняется, что размер сентябрьского повышения будет зависеть от обновленного среднесрочного прогноза по инфляции.

Кроме того, ЕЦБ прекратит выкуп активов в рамках своей программы покупки активов (APP) с 1 июля 2022 года. Банк намерен реинвестировать основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы PEPP (была запущена в 2020 году из-за пандемии коронавируса), по крайней мере, до конца 2024 года.