МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ипотечный рынок в России восстанавливается после существенного спада в апреле и мае и в ближайшие месяцы перейдет к уверенному росту, также ожидается дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке и восстановление спроса на вторичном рынке, сообщает Минфин РФ. Сбербанк снизил требования к возрасту заемщиков по льготной ипотеке

"По оценке Минфина России, ипотечный рынок восстанавливается после существенного спада в апреле и мае 2022 года и в ближайшие месяцы перейдет к уверенному росту", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке, а, следовательно, восстановление спроса на вторичном рынке. С 18-20% ставки уже снизились до 11-12%, указало министерство.

В Минфине пояснили, что сокращение выдачи ипотеки в апреле-мае текущего года обусловлено объективными факторами и носило временный характер. Так, повышение марте-апреле ключевой ставки ЦБ до 20% вызвало резкий рост рыночных ставок, что привело к практически полной приостановке подачи новых заявок на выдачу ипотечных кредитов.

С учетом того, что изменение ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% произошло с 1 мая 2022 года, а между подачей заявки на получение кредита и фактической выдачей ипотеки проходит около месяца, выдача кредитов в мае существенно снизилась.

Кроме того, в марте 2022 года наблюдался повышенный спрос на ипотечные программы с господдержкой, – граждане торопились взять кредит до ожидаемого повышения ставок.

Ведомство также ожидает, "что объем кредитования в денежном выражении по субсидируемым программам по итогам 2022 года превысит объем выдачи 2021 года", — говорится в сообщении. Выдача кредитов по госпрограммам в 2021 году составила 526 тысяч ссуд на 1,6 триллиона рублей.

"Привлечение средств за счет ипотеки на первичном рынке в 2022 году может вырасти даже в сравнении с рекордными объемами 2021 года. Это сможет дополнительно поддержать строительную отрасль", — добавили в ведомстве.