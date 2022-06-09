Росбанк планирует установить комиссию по валютным счетам
Росбанк планирует установить комиссию по валютным счетам до конца июня
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Росбанк планирует ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро до конца июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Росбанк планирует ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро до конца июня. Решение будет принято в ближайшие дни, и мы оперативно уведомим клиентов о сроках введения комиссии, ее финальном размере, а также альтернативных предложениях по размещению валютных средств", — заявили в банке.
Ранее в июне такие комиссии ввели Райффайзенбанк и "Тинькофф-банк". В то же время часть крупных игроков рынка заявили РИА Новости, что сейчас у них нет планов по введению аналогичных комиссий. Об этом сообщили в банках "Открытие", "Русский Стандарт" и "Ренессанс Кредит". В АТБ сказали, что сейчас таких комиссий у них нет. На сайте "Уралсиба" говорится, что с 6 июня действует комиссия за ведение счетов в евро.
https://1prime.ru/banks/20220609/837134400.html
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