МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Росбанк планирует ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро до конца июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. В банке "Тинькофф" не исключили трудности со снятием валюты

"Росбанк планирует ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро до конца июня. Решение будет принято в ближайшие дни, и мы оперативно уведомим клиентов о сроках введения комиссии, ее финальном размере, а также альтернативных предложениях по размещению валютных средств", — заявили в банке.

Ранее в июне такие комиссии ввели Райффайзенбанк и "Тинькофф-банк". В то же время часть крупных игроков рынка заявили РИА Новости, что сейчас у них нет планов по введению аналогичных комиссий. Об этом сообщили в банках "Открытие", "Русский Стандарт" и "Ренессанс Кредит". В АТБ сказали, что сейчас таких комиссий у них нет. На сайте "Уралсиба" говорится, что с 6 июня действует комиссия за ведение счетов в евро.