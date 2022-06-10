В Думу внесли проект об особенностях реорганизации банков под санкциями
Правительство внесло в Госдуму законопроект об особенностях реорганизации банков под санкциями
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Кабмин внес в Госдуму законопроект, который уточняет особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями, следует из думской базы данных.
Документ допускает реорганизацию таких кредитных организаций через создание нового юрлица, не являющегося банком, которому передаются активы, "замороженные" в результате ограничительных мер. Как уточнили в правительстве, все обязательства к реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов "могут удовлетворяться только за счет образованного юридического лица и его активов".
Кредиторы реорганизуемого банка смогут в письменной форме потребовать досрочного исполнения обязательств, а при невозможности их исполнения — прекращения обязательств и возмещения убытков. При этом иностранные кредиторы из недружественных стран не имеют права требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.
Отмечается, что банки смогут провести реорганизацию по такой схеме до 1 июля 2023 года включительно.
https://1prime.ru/banks/20220610/837138492.html
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