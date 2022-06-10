МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Кабмин внес в Госдуму законопроект, который уточняет особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями, следует из думской базы данных. Путин отменил требование о продаже 50% валютной выручки

Документ допускает реорганизацию таких кредитных организаций через создание нового юрлица, не являющегося банком, которому передаются активы, "замороженные" в результате ограничительных мер. Как уточнили в правительстве, все обязательства к реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов "могут удовлетворяться только за счет образованного юридического лица и его активов".

Кредиторы реорганизуемого банка смогут в письменной форме потребовать досрочного исполнения обязательств, а при невозможности их исполнения — прекращения обязательств и возмещения убытков. При этом иностранные кредиторы из недружественных стран не имеют права требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

Отмечается, что банки смогут провести реорганизацию по такой схеме до 1 июля 2023 года включительно.