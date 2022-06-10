МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России изучает введение кредитными организациями комиссий по валютным счетам и отмечает, что при введении таких комиссий банки не должны ухудшать условия для уже существующих клиентов, при необходимости примет надзорные меры, говорится в сообщении на сайте регулятора. "Тинькофф банк" введет комиссию за обслуживание валютных счетов

Ряд российских банков, в том числе "Тинькофф" и Райффайзенбанк, ввели комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро. Банк России ранее в пятницу сообщил, что он изучает это решение и при необходимости примет надзорные меры.

Отмечается, что Центробанк понимает озабоченность банков рисками работы с валютой, но считает, что они не должны ухудшать условия обслуживания для уже существующих клиентов.

В случае с текущими счетами, открытыми гражданами, регулятор изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Также регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо. Сбербанк перестал проводить расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

Кроме того, в Банке России отметили, что изменение условий договора банковского вклада в одностороннем порядке, которое направлено на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий — это нарушение закона о банках и банковской деятельности. "Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам", — заключили в ЦБ.

Российские банки на фоне санкций будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов", — говорит регулятор.