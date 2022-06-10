МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 3 июня составил 14,159 триллиона рублей после 14,152 триллиона на 27 мая, сообщил Банк России. Банк России проверит комиссии банков по валютным счетам

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 6,7 миллиарда рублей, или на 0,05%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.