Денежная база России в узком определении выросла с 27 мая по 3 июня
Банк России сообщил о росте денежной базы страны в узком определении на 0,05% с 27 мая по 3 июня
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 3 июня составил 14,159 триллиона рублей после 14,152 триллиона на 27 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период выросла на 6,7 миллиарда рублей, или на 0,05%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/banks/20220610/837139064.html
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