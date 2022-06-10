МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс рубля сегодня во многом зависит от уверенно профицитного торгового баланса и сверхкомфортных цен на российский экспорт. Снижение ключевой ставки становится долгосрочным трендом и к концу третьего квартала целью может стать уровень 7%. Сильный рубль уже существенно сократил инфляционные риски, за два с половиной месяца розничная инфляция фактически приостановила рост. Об этом рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

По мнению эксперта, важнейшей задачей сегодня видится эффективное стимулирование экономической активности бизнеса, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Их маржинальность невысокая, обычно в диапазоне 5%-10%.

"Это значит, что оживление предпринимательской деятельности стоит ожидать при снижении ключевой ставки ближе к 5%-6%", — отметил Антонов.

Аналитик подчеркнул, что российский мегарегулятор сегодня ведет вполне эффективную и одновременно взвешенную, осторожную работу, результаты которой видны и радуют населения. Рубль окреп, инфляция прекратила разгон. Ставки по депозитам к началу июля в ведущих банках с высокой вероятностью снизятся на 1,5%-2%.

Настроение участников валютного рынка сегодня умеренно позитивное, у рубля есть все возможности продолжить плавное укрепление при условии отсутствия внешних и регуляторных стрессов, подытожил Антонов.