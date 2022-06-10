Банк "Открытие" предупредил о проблемах с онлайн-переводами и платежами
Банк "Открытие" предупредил о проблемах с переводами и платежами в мобильном приложении
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Клиенты банка "Открытие" могут столкнуться с проблемами при проведении некоторых транзакций в мобильном приложении и онлайн-банке "Открытия".
"Сейчас могут не проходить платежи и переводы в мобильном приложении или интернет-банке", — сообщает голосовой помощник при звонке в колл-центр кредитной организации.
Кроме того, пользователей мобильного приложения предупреждают о том, что "платежи и переводы работают плохо".
Клиентам, столкнувшимся с трудностями при использовании этих сервисов, рекомендуется повторить операцию позже. Банк уже приступил к восстановлению и обещает починить ее в ближайшее время, добавляет голосовой помощник.
https://1prime.ru/banks/20220610/837142121.html
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