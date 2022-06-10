МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Клиенты банка "Открытие" могут столкнуться с проблемами при проведении некоторых транзакций в мобильном приложении и онлайн-банке "Открытия". Центробанк проверит введение банками комиссий по валютным счетам

"Сейчас могут не проходить платежи и переводы в мобильном приложении или интернет-банке", — сообщает голосовой помощник при звонке в колл-центр кредитной организации.

Кроме того, пользователей мобильного приложения предупреждают о том, что "платежи и переводы работают плохо".

Клиентам, столкнувшимся с трудностями при использовании этих сервисов, рекомендуется повторить операцию позже. Банк уже приступил к восстановлению и обещает починить ее в ближайшее время, добавляет голосовой помощник.