МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России в пятницу рассматривал широкий набор вариантов по ставке — от 9% до 11%, но основная дискуссия шла между 9,5% и 10%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Набиуллина заявила о неустойчивом снижении инфляции в России

Она отметила, что размер следующего шага по ключевой ставке будет зависеть от масштаба уточнения макроэкономического прогноза.

"Когда наша ключевая ставка в диапазоне двузначном, то такие стандартные шаги, как 0,25, мы двигаемся большими шагами, неприменимы. Но при переходе к однозначным уровням ставки мы каждый раз будем рассматривать, и размер шага будет зависеть от масштаба уточнения нашего прогноза на будущее. Сейчас ситуация неопределенная, очень много чего быстро меняется, поэтому предвидеть каждый раз шаг невозможно", — сказала она.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.