Глава Центробанка рассказала, от чего зависит следующий шаг по ставке
Набиуллина: размер шага по ключевой ставке будет зависеть от макроэкономического прогноза
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России в пятницу рассматривал широкий набор вариантов по ставке — от 9% до 11%, но основная дискуссия шла между 9,5% и 10%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что размер следующего шага по ключевой ставке будет зависеть от масштаба уточнения макроэкономического прогноза.
"Когда наша ключевая ставка в диапазоне двузначном, то такие стандартные шаги, как 0,25, мы двигаемся большими шагами, неприменимы. Но при переходе к однозначным уровням ставки мы каждый раз будем рассматривать, и размер шага будет зависеть от масштаба уточнения нашего прогноза на будущее. Сейчас ситуация неопределенная, очень много чего быстро меняется, поэтому предвидеть каждый раз шаг невозможно", — сказала она.
Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.
https://1prime.ru/banks/20220610/837143191.html
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